Художник и музыкант Герман Виноградов умер в 64 года

На 65-м году жизни скончался художник и музыкант Герман Виноградов, сообщает РИА ФАН.

Художник стал известен как один из лидеров российского андерграунда. Накануне поступила информация, что его госпитализировали с геморрагическим инсультом, после чего художник впал в кому и был переведен в реанимацию в критическом состоянии.

Пика популярности Виноградов достиг в 1980-е годы. Тогда он покорил публику своими оригинальными перформансами и музыкальными концертами.

Виноградов изобрел жанр, которому дал название Бикапо, основав в 1990-х галерею «Грибонд». Сыграл главную роль в документальном фильме «Супервычислитель», а также снялся в фильмах «Краткий курс счастливой жизни», «Мечта олигарха» и других.

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