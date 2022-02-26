Пушкинский музей представит более 400 экспонатов на выставке о древнеегипетских мумиях

Экспозицию перед открытием осмотрела Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.«Египетский зал» – один из самых популярных среди посетителей Пушкинского музея. Теперь здесь открывается уникальная выставка, на которую можно прийти всей семьей и на несколько часов погрузиться в атмосферу древнего мира. Для нас очень важно, что экспозиция стала итогом большого многолетнего совместного с Курчатовским институтом исследовательского проекта», – сказала Министр культуры.В экспозицию вошли более 400 экспонатов. Выставка расскажет современному зрителю, как древние жители долины Нила представляли себе Вечное бытие и стремились к его достижению, об их верованиях и практиках, направленных на обретение жизни за порогом смерти.

«Эта выставка демонстрирует вещи, многие из которых давно не показывались публике, а большинство - никогда. У нас нет возможности показать египетскую коллекцию музея целиком, мы показываем очень маленькую часть, но именно она является своего рода историческим якорем для всех тех, кто ходит в Пушкинский с детства», - подчеркнула директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

В экспозиции представлены мумии людей и животных, саркофаги, погребальные пелены и маски, фаюмские портреты, фрагменты гробничных рельефов и другие памятники художественного ремесла, связанные с заупокойным культом.

Концептуально выставка поделена на три раздела. «Смерть и магическая трансформация» посвящен процессу мумификации, «Гробница — дом вечности» расскажет о ритуале оплакивания и погребения древних египтян, а «Мумии возвращаются: взгляд из XXI века» - мультимедийная зона, включающая в себя 3D-реконструкции облика египтян и цифровые материалы, отражающие исследования, проведенные в Курчатовском институте. В ходе научных работ были определены пол, возраст и вероятные заболевания индивидов, изучен способ пеленания и состав бальзамирующих веществ, получена трехмерная реконструкция скелета и внешнего облика одной из мумий.

Экспозиция будет доступна для посетителей с 1 марта по 31 мая 2022 года.

«Вне всякого сомнения, выставка будет интересна как ученым, экспертам-египтологам, так и обычным посетителям всех возрастов. Особенно школьникам и студентам, которые изучают историю, изобразительное искусство, биологию, историю, литературу, анатомию и другие естественно-научные предметы. И конечно, экспозицию смогут посетить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно по программе «Пушкинская карта», – отметила Ольга Любимова.