Ушел из жизни петербургский граффитист Николай Super158

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Граффити-райтер и энтузиаст в сфере стрит-культуры Коля Super умер 23 февраля на 37-м году жизни после полугодовой борьбы с редкой формой рака, отмечается в сообщении.«Как и было запланировано и согласовано с Колей, мы продолжим выпускать его искусство — делаем это как для поддержки его семьи, так и для актуализации проблемы борьбы с раком среди молодежи», — говорится в телеграм-канале 10.203.Коля Super начал заниматься стрит-артом в 2000-е годы, выступал организатором граффити-фестивалей, участвовал в выставках, в том числе в нью-йоркском международном проекте Methodology. В Музее стрит-арта в Петербурге реализовал проект «Поколения», объединив десятки граффитистов разных возрастов, которые совместно создали полотно в 300 кв м.