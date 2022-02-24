ГМЗ «Царское село» получил 90 конфискованных артефактов XIX–XX веков

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

На постоянное хранение в «Царское село» поступили конфискованные и обращенные судами в госсобственность предметы XIX–XX веков, признанные культурными ценностями. Среди них — книги, образцы декоративно-прикладного искусства, оружие и др.Особую культурную ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 года. Экземпляр этого издания входил в Царскосельскую императорскую библиотеку, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Книгу выставят в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце.«Помимо сохранения, изучения и экспонирования культурных ценностей важной задачей музеев является пополнение музейного фонда. Один из способов — обращение в законном порядке в госсобственность культурных ценностей, выявленных правоохранительными органами и таможенной службой при попытках контрабанды и совершении иных правонарушений, — рассказала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова. — Системная совместная деятельность ведомств по пополнению музейных фондов ведется традиционно, непрерывно и эффективно. Благодаря ей за 2021 год в федеральные музеи Минкультуры России передало порядка 1000 предметов, представляющих культурную ценность. Например, только в Северо-Западном федеральном округе по распоряжению Минкультуры России пополнены фонды девяти федеральных музеев».В прошлом году фонды музеев СЗФО пополнились 439 артефактами: иконами, предметами религиозных культов, часами, мебелью, оружием, монетами, книгами и др.