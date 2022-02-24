В Большой театр вернулась опера Вагнера «Лоэнгрин»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене представит в четверг, 24 февраля, премьеру оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Об этом пишет ТАСС.

Новая постановка стала совместным проектом с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, сообщила пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.





«Лоэнгрин» — одна из немногих опер Рихарда Вагнера, которая хорошо известна в России. Своим успехом в Москве она обязана прежде всего знаменитым исполнителям главных партий Лоэнгрина и Эльзы — Леониду Собинову и Антонине Неждановой. В 1930-х годах, вскоре после ухода этих певцов со сцены, прервалась и сценическая история в Большом театре оперы о легендарном рыцаре Священного Грааля. И вот, спустя почти столетие, «Лоэнгрин» возвращается на подмостки ГАБТа», — сказала Новикова.





По ее словам, в постановке задействованы 100 артистов и 200 оркестрантов. Для проекта подобран уникальный певческий состав, главные партии подготовили солисты оперной труппы Большого театра и приглашенные артисты. Это Бренден Ганнелл, Томислав Мужек, Сергей Скороходов (Лоэнгрин), Анна Нечаева, Йоханни ван Острум (Эльза), Мария Лобанова, Хатуна Микаберидзе (Ортруда), Эльчин Азизов, Мартин Гантнер, Томас Майер (Тельрамунд), Гюнтер Гройссбёк, Денис Макаров (Генрих), Дерек Веллтон, Николай Казанский (Глашатай) и другие.





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