Иркутский областной кинофонд отмечает 25-летие

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26 февраля Иркутский кинофонд покажет документальные работы Бориса Винокура, Петра Петрова, Евгения Марфеля 1970 года из архивов Восточно-Сибирской студии кинохроники — старейшей организации Иркутской области, создававшей докленты и занимавшейся кинопрокатом.Кроме того, зрители увидят фильм легендарного режиссера Дзиги Вертова «Кино-глаз» (1924), считающийся одной из основополагающих работ отечественной кинодокументалистики.Иркутский областной кинофонд возродил ведение кинолетописи региона. В рамках проекта «Земля у Байкала» ежегодно выходят восемь-десять сюжетов, документирующих важнейшие события в его жизни.Фонд сохраняет, оцифровывает и систематизирует документальные фильмы, созданные Восточно-Сибирской студией, архив которой насчитывает более 10 тысяч фильмокопий художественных картин. Он также проводит показы в «Доме кино» в Иркутске, который является его подразделением, и других городах и поселках Иркутской области.