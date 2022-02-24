«Школа драматического искусства» отмечает 35-летний юбилей на гастролях

Московский театр «Школа драматического искусства» (ШДИ), который был создан в 1987 году режиссером Анатолием Васильевым, отмечает свой 35-летний юбилей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Наталья Розенбаум.

«Свой 35-й день рождения театр „Школа драматического искусства“ встречает в городе Иваново на фестивале современного искусства „Первая фабрика авангарда“. В гастрольной афише — два спектакля, в которых заняты разные режиссерско-актерские поколения ШДИ. Молодую режиссуру представляет Евгения Тодорова. Ее спектакль „Рулетенбургъ“ по роману Ф. М. Достоевского „Игрок“ поставлен к 200-летию со дня рождения великого писателя и уже завоевал несколько почетных наград. Спектакль „Орфей спускается в ад“ по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Игоря Яцко будет сыгран в день юбилея 24 февраля и станет посвящением любимому театру», — рассказала пресс-секретарь.