Умер актер из сериала «Доктор Кто» Стюарт Беван

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Причины смерти актера, сценариста и поэта не уточняются.По словам Мэннинг, Беван был любовью всей ее жизни на экране и за ним. «Наша прекрасная дружба продолжалась до самого конца», — добавила она в комментарии изданию.Стюарт Беван (1948-2022) больше всего известен по роли профессора биологии Джонса в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», где его герой помог Третьему доктору победить опасное растение. В это же время Кэти Мэннинг играла спутницу главного героя Джо Грант. Он также снялся в фильмах «Айвенго», «Брэнниган», «Упырь», «Дом смертного греха», «Шерлок Холмс и дело о шелковом чулке» и в других проектах.