Радио «Орфей» возвращает забытые имена русских композиторов

4 и 5 апреля на сцене Московского международного Дома музыки пройдет II Международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий», организованный ПАО «Юнипро» и радио «Орфей». Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Цель фестиваля – открыть слушателям новые имена русских композиторов ХХ века. В частности, в центре внимания – музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева.

Гостей фестиваля ждут две премьеры: драма с оркестром «Жизнь подо льдом» (режиссер Дмитрий Сердюк) и спиритический сеанс с оркестром «Игры теней» (режиссер Глеб Черепанов).

Зрители перенесутся в атмосферу 20-х годов прошлого века с их невероятным по накалу драматизмом, разделившим жизнь героев на «до и после».

Главные роли исполнят известные актеры театра и кино: Дмитрий Миллер, Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Кузьма Котрелев, Виктория Корлякова, Николай Ринбург, Рустам Ахмадеев.

Фото: пресс-служба