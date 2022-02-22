Радио «Орфей» возвращает забытые имена русских композиторов

22.02.2022
Цель фестиваля – открыть слушателям новые имена русских композиторов ХХ века. В частности, в центре внимания – музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева.
Гостей фестиваля ждут две премьеры: драма с оркестром «Жизнь подо льдом» (режиссер Дмитрий Сердюк) и спиритический сеанс с оркестром «Игры теней» (режиссер Глеб Черепанов).
Зрители перенесутся в атмосферу 20-х годов прошлого века с их невероятным по накалу драматизмом, разделившим жизнь героев на «до и после».
Главные роли исполнят известные актеры театра и кино: Дмитрий Миллер, Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Кузьма Котрелев, Виктория Корлякова, Николай Ринбург, Рустам Ахмадеев.
Фото: пресс-служба