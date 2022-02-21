Законопроект о критериях значимости объектов культурного наследия внесен в Думу

21.02.2022
Правительство России внесло проект закона на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ появился в электронной базе данных Госдумы, пишет ТАСС.
Законопроект устанавливает критерии для определения значимости объектов культурного наследия. В федеральные, региональные и муниципальные госпрограммы в приоритетном порядке будут включать объекты, соответствующие им, отмечается в пояснительной записке.
Документ предлагает установить в качестве критериев принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов России и объектам Списка всемирного наследия, а также расположение в историко-культурном заповеднике.
К приоритетным объектам также предлагается отнести образцы деревянного зодчества; здания с ключевой ролью в формировании облика населенного пункта; объекты, являющиеся ансамблями с историко-культурной ценностью или частями таких комплексов; объекты культурного наследия в неудовлетворительном или в аварийном состоянии; объекты, которые по поручению президента или кабмина должны быть включены в госпрограммы.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, изменения помогут понять, какие здания нужно восстановить в первую очередь. Система критериев позволит более эффективно распределять средства на эти цели.
Фото: Д. Иванов, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55126581