В «Художественном» 8 марта состоится спецпоказ фильма «Завтрак у Тиффани»

21.02.2022
Специальный показ фильма «Завтрак у Тиффани» состоится 8 марта в кинотеатре «Художественный» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
«Восьмого марта 2022 года в 17:00 в Большом зале кинотеатра „Художественный“ состоится единственный в Москве показ легендарного фильма „Завтрак у Тиффани“. Событие организовано при участии проекта „КультКино“. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра», — уточнил собеседник агентства.
Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.
Премьера ленты Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» по одноименной повести Трумэна Капоте прошла в 1961 году. Главные роли в картине сыграли Одри Хепберн и Джордж Пеппард.
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