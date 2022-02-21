В центре Гиляровского в Москве начнет работать выставка «Графические прогулки»

21.02.2022
Выставка-исследование «Графические прогулки» начнет работать в филиале Музея Москвы — центре Гиляровского. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе музея.
«Двадцать четвертого февраля в центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открывается выставка художников „Простой школы“. Экспозиция под названием „Графические прогулки“ представит нетипичный взгляд на столицу через рисунки 24 художников», — говорится в сообщении.
«Простая школа» — это школа искусств, дом культуры и сообщество, в котором люди учатся мастерству, развивают внимание и совершенствуют взаимодействие с собой и другими. А «Графическая мастерская» — одна из учебных групп школы, которой руководит художник Дмитрий Горелышев.
Участники рисуют с натуры и по воображению, изучают возможности разных техник, занимаются печатной графикой и иллюстрацией. Каждое лето «Графическая мастерская» рисует в городе.
Фото: Pixabay