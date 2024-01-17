Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2024 года

Стало известно, какие фильмы ждут в России больше всего в 2024 году. Соответствующий список составила редактор РБК Life, кинообозреватель Елена Фомина.





Эксперт разбила перечень наиболее ожидаемых премьер по временам года. Так, 25 января выйдут российские фильмы «Мастер и Маргарита» и «Панические атаки». 1 февраля состоится премьера картин «Идеальные дни» и «Май декабрь». На следующий день на больших экранах выйдет лента Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион». 14 февраля ожидается выход «Рецепта любви» и «Тайного влечения». 22, 23 и 29 февраля состоятся премьеры фильмов «Свет», «Красотки в бегах», «Меч короля».





Весну россияне встретят со второй частью «Дюны» Дени Вильнева. Фильм выйдет 1 марта, как и «Каскадеры» Дэвида Литча. 7-го числа россиян ждут «Прошлые жизни» Селин Сон и «Онегин» Сарика Андреасяна. 14 марта на экраны выйдут ленты «Герой наших снов» с Николасом Кейджем и «Фрау» Любови Мульменко. 22 и 29 марта состоятся премьеры «Шпиона на всю голову» и перезапуск знаменитой франшизы «Охотники за привидениями: Леденящий ужас».





Фильмы «Предчувствие», «Всемирный потоп», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Сто лет тому вперед», и «Претенденты» выйдут 4, 11, 12, 18 и 24 апреля соответственно. В мае зрителей ждут «Падение империи», «Майор Гром: Игра», «Фуриоса. Хроники Безумного Макса». Премьеры в России запланированы на 16-е, 23-е и 24-е.





14, 20, 21 и 26 июня в кинотеатрах выйдут «Головоломка 2», «Я – капитан» Маттео Гарроне», «Байкеры», третий «Дэдпул». В июле громких премьер пока не ожидается. 8 августа зрители увидят «Бордерлендс», а 6 сентября продолжение «Битлджуса» Тима Бертона. 12 сентября выйдут «Игры возмездия». В октябре, 4-го числа, состоится премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Леди Гагой в главной женской роли. «Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет на больших экранах 22 ноября, а 28-го дети с родителями смогут побывать в кино на «Приключениях Паддингтона 3». К Новому году ожидается премьера нового «Носферату». Ремейк мировой классики ужасов выйдет в прокат 25 декабря.









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