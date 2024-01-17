В МДТ объяснили отсутствие Данилы Козловского

Актер Данила Козловский не вернулся к работе в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Помощница режиссера Льва Додина Елена Александрова объяснила журналистам его отсутствие.





В мае 2023 года Козловский в своем Telegram-канале объявил об отпуске «по личным обстоятельствам». По словам Александровой, артист находится в отпуске без сохранения содержания «уже достаточно давно».





«Никаких других сведений у нас нет», — добавила помощница режиссера в беседе с «Абзацем»





Представитель театра не уточнила, планируют ли заменить Козловского в спектаклях другими артистами. В МТД актер исполнял главные роли в трех постановках. Спектакли с его участием «Коварство и любовь», «Вишневый сад» и «Гамлет» пока не появились в афише театра до конца марта.









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