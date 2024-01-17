В Мариинском театре пройдет премьера редкой оперы Беллини «Пуритане»

Премьера редкой оперы Винченцо Беллини «Пуритане» состоится на Новой сцене Мариинского театра 6 февраля. Об этом сообщили в его пресс-службе.





Опера станет первой премьерой 2024 года для театра. Постановщиком выступает Владислав Фурманов. Премьерные показы также пройдут 10 и 23 февраля.





«Пуритане» стали последним творением выдающегося мастера бельканто Беллини, напомнили в пресс-службе. Написана опера была специально для четырех виртуозов пения – сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша.





«Это история о непростом выборе между любовью и долгом чести, о последовавших за ним смертельной опасности, безумии и милосердии. Беллини выбрал наиболее интересные эпизоды и самостоятельно собрал их в сценарий», — говорится в сообщении Мариинского театра.





Над премьерой также работала художник Галина Филатова. Постановка будет представлена в минимализме, каждый элемент несет определенный смысл, символ и отсылку.





Партию Эльвиры готовят Альбина Шагимуратова, Екатерина Савинкова, Ольга Пудова, Оксана Шилова, Анастасия Калагина, Антонина Весенина и Кристина Гонца. Сэра Джорджа Уолтона – Магеррам Гусейнов, Михаил Петренко, Яков Стрижак, Мирослав Молчанов, Юрий Воробьев, Геворг Григорян и Аскар Абдразаков. Партию лорда Артура Тальбота готовят Сон Чи Хун, Александр Михайлов, Клим Тихонов, Борис Степанов, Денис Закиров и Кирилл Белов, а сэра Ричарда Форта – Владислав Сулимский, Роман Бурденко, Вячеслав Васильев, Владимир Мороз, Ярослав Петряник и Владислав Куприянов.









Фото: Минкультуры России