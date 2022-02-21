Алла Платонова стала и.о. министра культуры Пермского края

21.02.2022
Экс-директора по развитию Пермского театра оперы и балета имени Чайковского назначили исполняющей обязанности главы минкультуры Прикамья, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Алла Платонова будет исполняющей обязанности министра культуры до окончания формальных процедур, после чего ее освободят от приставки «и.о.».
По сообщению «РБК Пермь», назначение Платоновой стало неожиданностью для сотрудников Пермской оперы. Должность директора по развитию, которую она занимала с 2013 года, остается вакантной, отметили в театре. Назначение Платоновой подтвердили в министерстве культуры Пермского края, отмечает издание.
Ранее обязанности главы минкульта Прикамья исполняла Марина Илюхина. До нее ведомством руководил Вячеслав Торчинский, покинувший пост в конце 2021 года.
Фото: A.Savin (WikiCommons) — собственная работа, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80600833