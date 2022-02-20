Выставка микроминиатюр открылась в Краснодаре

20.02.2022
В экспозицию вошли более 30 работ сверхмалой формы, рассмотреть которые можно только под микроскопом. Идея «Тайны невидимых шедевров» принадлежит доктору физических и математических наук, члену Международной Гильдии Мастеров Владимиру Михайловичу Анискину из Новосибирска.
Некоторые из экспонатов выставки занесены в Книгу рекордов России. Среди них – самая маленькая новогодняя елка, наибольшее количество букв в тексте, нанесенном на рисовом зернышке, самая маленькая матрешка и самая крохотная копия монеты.
Каждая работа выполнена вручную при помощи самодельных инструментов и увеличения под микроскопом. Выставка продлится до 22 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.