Выставка микроминиатюр открылась в Краснодаре

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына начала работу выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедевров», сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию вошли более 30 работ сверхмалой формы, рассмотреть которые можно только под микроскопом. Идея «Тайны невидимых шедевров» принадлежит доктору физических и математических наук, члену Международной Гильдии Мастеров Владимиру Михайловичу Анискину из Новосибирска.

Некоторые из экспонатов выставки занесены в Книгу рекордов России. Среди них – самая маленькая новогодняя елка, наибольшее количество букв в тексте, нанесенном на рисовом зернышке, самая маленькая матрешка и самая крохотная копия монеты.

Каждая работа выполнена вручную при помощи самодельных инструментов и увеличения под микроскопом. Выставка продлится до 22 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Фото: пресс-служба археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына