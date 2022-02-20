IZH JAZZ FEST завершится выступлением американского музыканта Аарона Майерса

Джазовый фестиваль IZH JAZZ FEST в Удмуртской государственной филармонии завершится концертом американского музыканта Аарона Майерса, сообщает газета «Удмуртская правда».

Организаторы мероприятия сообщили, что зрителям предстоит увидеть 2 концерта. 20 февраля состоится выступление Биг-бэнд ИжГТУ и образцового детского духового оркестра «Надежда» ДШИ № 9.

В последний день фестиваля, 23 февраля, зрителей ждет концерт американского музыканта Аарона Майерса. Он выступит с ведущими джазовыми российскими музыкантами — контрабасистом Сергеем Васильевым, пианистом Иваном Фармаковским и барабанщиком Павлом Тимофеевым.

IZH JAZZ FEST проходит в 21-й раз. В этом году фестиваль открылся 14 февраля концертом оркестра «Арсенал-Бэнд», затем выступили кроссовер-ансамбля LRK Trio, актеры театра «Молчи и танцуй» со своей интерпретацией «Евгения Онегина», а также воспитанники эстрадной студии «Выше радуги» с программой «Во всем прошу винить The Beatles».

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