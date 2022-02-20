Стали известны дата и место похорон Бориса Невзорова

Похороны актера Бориса Невзорова могут пройти, предположительно, 24 февраля, сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего, похороны пройдут 24 февраля. Но место и дата прощания и похорон будет известны позже», — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова. Народный артист РФ Борис Невзоров ушел из жизни18 февраля на 73-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Борис Невзоров запомнился зрителям ролями Блюхера в «Маршале революции», Ивана Савватиевича Рябова в «России молодой», борца с преступниками в «Найти и обезвредить». Помимо того, актера прославили такие кинокартины как «Каменская», «Марш Турецкого», «Хозяйка тайги», «Майор», «Дурак».

Фото: кадр из фильма «Дон Жуан»