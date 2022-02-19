Фильм «Огненная дуга» отреставрируют к 23 февраля

19.02.2022
«Ко Дню защитника Отечества в 4K реставрации КАРО.Арт и киноконцерн „Мосфильм“ приглашают на картину „Огненная дуга“», – сказанно в сообщении пресс-службы киносети «Каро».
Спецпоказ состоится в День защитника Отечества в большом зале киноцентра «Октябрь». Лента также выйдет в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Калининграда.
Зрителям также представят трилогию цвета Кшиштофа Кесьлевского. 23 февраля также пройдет показ фильма «Три цвета: Синий».
5 марта состоится показ картины «Три цвета: Белый», 11 марта — «Три цвета: Красный». После всех показов состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором «Искусства кино» Антоном Долиным.
Фото: Pixabay