В Музее космонавтики продемонстрируют документальный фильм об Оренбургском летном училище

Документальный фильм «Крыло в крыло» режиссера Александра Кублицкого, посвященный 100-летию Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени Полбина, будет продемонстрирован 19 февраля в московском Музее космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

«19 февраля в 14.00, в преддверии Дня защитника Отечества, в московском Музее космонавтики состоится встреча выпускников Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени Полбина. Его курсантами были легендарные летчики Валерий Чкалов, Иван Полбин и летчики-космонавты Юрий Гагарин, Валентин Лебедев, Александр Викторенко и Юрий Лончаков. На встрече будет презентован документальный фильм „Крыло в крыло“ режиссера Александра Кублицкого, посвященный 100-летию легендарного училища», — отметили в пресс-службе.





В съемках фильма приняли участие представители летных династий, а также летчик и поэт-прозаик Сергей Каширин. В картине звучит песня «Оренбургское летное» на стихи генерал-лейтенанта Виктора Сокерина, автор музыки — полковник Владимир Семин.





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