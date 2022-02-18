Александр Невский начал переговоры об экранизации игры Serious Sam

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Александр Невский начал обсуждение экранизации Serious Sam с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM. Об этом он сообщил 18 февраля в твите, в комментариях к которому пользователи поддержали идею и выразили надежду на реализацию проекта.«Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или — #крутойневский) и добавить позитива», — написал он.Подробности разработки проекта, детали сюжета и ориентировочные даты начала съемок и выхода фильма продюсер пока не озвучил. Впервые Невский рассказал о желании сыграть Крутого Сэма в экранизации игры в декабре 2020 года.Serious Sam — серия шутеров, разработанная хорватской студией Croteam. Первая игра вышла в 2001 году, последняя на сегодня — в 2022-м. Главный герой Сэмюель Стоун по прозвищу Крутой Сэм отправляется в прошлое, чтобы спасти человечество от истребления, ликвидировав инопланетного тирана. Игры отличаются абсурдным стилем повествования и юмором.