Tame Impala выпустил сборник The Slow Rush B-sides & Remixes

Фото: pixabay

В сборник продолжительностью 54 минуты вошли восемь композиций, в том числе новые версии треков Tame Impala в исполнении американского рэпера Lil Yachty, британского электронщика и пост-рокера Four Tet, британо-американского музыканта Blood Orange и электронщика Мориса Фултона (США).Кроме того, в сборнике можно услышать би-сайды треков The Boat I Row, No Choice, Patience, а также One More Year (NTS Version).The Slow Rush — четвертый студийный альбом мультиинструменталиста Кевина Паркера, с 2007 года выступающего под именем Tame Impala. Пластинка вышла в феврале 2020 года. Ранее музыкант выпустил еще три студийника и два мини-альбома.