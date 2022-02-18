В сети дебютировала экранизация видеоигры Cuphead

18.02.2022
Первый сезон мультипликационного сериала «Шоу Чашека!» доступен на стриминговой платформе Netflix.
В дебютный сезон Cuphead о приключениях братьев Чашека (Капхеда) и Кружека (Магмэна) вошли 12 эпизодов по 15 минут. Сериал доступн в оригинальной озвучке на английском языке, а также в переводе на русский язык.
Главные герои истории — Чашек и Кружек отправляются на поиски приключений и встречаются с Дьяволом, который начинает охоту за их душами. Компанию им составляет Мисс Чаша.
Производством шоу занималась канадская студия MDHR, разработавшая оригинальную компьютерную игру.
Релиз экшен-платформера Cuphead состоялся в 2017 году. В этом году выйдет дополнение The Delicious Last Course. В основе сюжета — сражение героев с боссами (сильнейшими антагонистами в играх). Игра стилизована под анимацию 1930-х годов.
Фото: кадр из трейлера мультсериала «Шоу Чашека!»