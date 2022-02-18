Еврейский музей приглашает на выставку о людях, переживших Холокост

18.02.2022
В экспозицию «The Lonka Project. Человек под номером» вошли более 60 портретов, сообщается на сайте площадки.
До 15 мая в Еврейском музее и центре толерантности в Москве работает выставка, которая является частью международного проекта The Lonka.
«Лонка» получила название в честь Элеоноры (Лонки) Насс, прошедшей Холокост и редко рассказывавшей об этом. Ее дочь Рина Кастельнуово вместе со своим мужем Джимом Холландером, тоже, как и она, фоторепортером, обратились к фотографам со всего мира создать портреты людей, переживших Холокост, и записать их воспоминания.
Более 300 человек из 30 стран откликнулись и присоединились к проекту, в том числе представители Magnum Алек Сот, Жиль Пересc и Эли Рид, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвелин Этвуд и др.
The Lonka Project продолжает пополняться новыми фотоработами. В Еврейском музее представлены снимки российских фотографов Егора Заики, Ольги Изаксон, Марии Груздевой и Анны Шмитько. Они создали портреты россиян, прошедших Шоа, в том числе драматурга Александра Гельмана и театрального режиссера Камы Гинкаса.
Фото: pixabay