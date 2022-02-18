Ушел из жизни народный артист России Геннадий Юхтин

18.02.2022
Актер, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин умер 18 февраля в больнице в Коммунарке, уточнил собеседник агентства.
СМИ сообщали, что в начале февраля артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией. После стабилизации состояния ему разрешили вернуться домой, однако в середине месяца его снова положили в больницу.
Геннадий Юхтин (1932-2022) — выпускник ВГИКа, с 1955 года входивший в труппу Театра-студии киноактера. Снялся в десятках фильмов, особенно запомнился зрителям по ролям в картинах «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и др.
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