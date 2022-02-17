Четвертый сезон «Очень странных дел» выйдет в двух частях

17.02.2022

Четвертый сезон «Очень странных дел» выйдет в двух частях
Авторы научно-фантастического сериала братья Даффер рассказали о планах на новые сезоны в открытом письме, которое цитирует THR.

Предстоящий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix в два этапа: 27 мая дебютирует первая половина серий, 1 июля — вторая половина. 

Создатели проекта объяснили такой подход тем, что новый сезон оказался намного сложнее предыдущих.

«С учетом беспрецедентной длины и с целью как можно скорее выпустить новые эпизоды четвертый сезон будет выпущен в двух частях», — отметили братья Даффер.

Сериал «Очень странные дела», действие которого разворачивается в 1980-х годах в США вокруг группы подростков, вышел в 2016 году.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»