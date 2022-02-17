Стало известно, кто разработает новую концепцию театра Камала в Казани

17.02.2022
Об итогах открытого международного конкурса на создание архитектурной концепции рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, пишет ИА «Татар-информ».
Победителем конкурса стал консорциум под лидерством московского бюро WowHaus, в который входят архитектурные компании из Токио, Штутгарта и Казани. Проект предполагает создание стеклянного здания с наклонными плоскостями, напоминающим скопление льдинок. Он создан как продолжение образа советского здания театра.
«Мнения жюри разошлись. За преимуществом всего 0,7 балла победил проект WowHaus. Хочу всех поблагодарить, это была прекрасная работа!» — отметил градоначальник.
В Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала добавили, что в разработке новой концепции участвовали историки, этнографы, специалисты по национальной культуре, а также зрители театра.
«Неразрывно связанная с историей татарского театра и национальной культуры, архитектурная концепция станет витком новой жизни эко-пространства озера Кабан, одним из центров культурного притяжения России и Тюркского мира», — говорится в сообщении театра.
Конкурс стартовал в июле 2021 года и продлился почти семь месяцев. По его условиям, новое здание, приспособленное под современные форматы работы, должно сохранить характерные черты театра Камала. Кроме того, оно должно быть органично вписано в экосистему озера Кабан.
Фото: предположительно Untifler. Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1736851