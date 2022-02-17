Стало известно, кто разработает новую концепцию театра Камала в Казани





Фото: предположительно Untifler. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1736851

Победителем конкурса стал консорциум под лидерством московского бюро WowHaus, в который входят архитектурные компании из Токио, Штутгарта и Казани. Проект предполагает создание стеклянного здания с наклонными плоскостями, напоминающим скопление льдинок. Он создан как продолжение образа советского здания театра.«Мнения жюри разошлись. За преимуществом всего 0,7 балла победил проект WowHaus. Хочу всех поблагодарить, это была прекрасная работа!» — отметил градоначальник.В Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала добавили, что в разработке новой концепции участвовали историки, этнографы, специалисты по национальной культуре, а также зрители театра.«Неразрывно связанная с историей татарского театра и национальной культуры, архитектурная концепция станет витком новой жизни эко-пространства озера Кабан, одним из центров культурного притяжения России и Тюркского мира», — говорится в сообщении театра.Конкурс стартовал в июле 2021 года и продлился почти семь месяцев. По его условиям, новое здание, приспособленное под современные форматы работы, должно сохранить характерные черты театра Камала. Кроме того, оно должно быть органично вписано в экосистему озера Кабан.