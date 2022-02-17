В Якутии вышел в прокат фильм-драма «Вертолет»

Снятый в Якутии фильм-драма «Вертолет» вышел в четверг, 17 февраля, в прокат на территории региона. Также намечены его показы в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Анадыре, сообщил ТАСС режиссер картины Михаил Лукачевский.

«С 17 февраля начинается прокат нашего фильма по всей республике. Также планируется прокат фильма в других городах — Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Анадыре», — уточнил Лукачевский.





Фильм «Вертолет» снят по сценарию Иннокентия Васильева. Картина повествует о молодой семье с грудным ребенком, которая навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Внезапно их ребенок заболевает, но в поселке нет необходимых лекарств и связи, дороги размыло из-за весеннего половодья. Глава семейства решает самостоятельно добраться до райцентра, чтобы вызвать в поселок санитарный рейс.





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