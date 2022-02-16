Александр Роднянский запустил разработку трех международных сериалов

Подробности проектов, представленных на Берлинале, российский продюсер раскрыл в интервью журналу Variety.





По его словам, в разработке находятся две экранизации и фантастический триллер. Мини-сериал «Допрос президента» основан на книге «Выслушивая президента: допрос Саддама-Хусейна», написанной экс-сотрудником ЦРУ Джоном Никсоном. Его снимет ливанский режиссер Зиад Дуэри («Западный Бейрут»).





В центре сериала «Псоглавцы» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова окажется историк, девушка которого пропадает. Он отправляется в глубинку на ее поиски и выясняет, что ее исчезновение связано с таинственной историей, начавшей в XVII веке вокруг фрески с Псоглавцем. В мистическом триллере поднимут вопрос о свободе выбора, отметил продюсер.





Действие сериала «Светлое будущее» развернется в 2050 году в мире, охваченном пандемией. В Санкт-Петербурге проводят эксперимент по созданию абсолютно безопасного пространства, в рамках которого разделяют город на три зоны. В зеленой живут люди, привитые самой эффективной вакциной, в оранжевой — получившие стандартную вакцину, в красной — не привитые. В поиске гарантий безопасности в Петербург переезжают люди со всего мира. Сюжет завязывается после убийства главы крупнейшей фармкомпании.





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