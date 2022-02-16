Вышел дебютный трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Премьера гибридной анимационной комедии состоится 20 мая на стриминговом сервисе Disney+. В ней будут присутствовать и живые актеры, и анимационные персонажи, представленные в старом и новом вариантах графики.Действие развернется в наше время, спустя 30 лет после закрытия успешного сериала, в котором играла команда спасателей. Теперь герои обитают в Лос-Анджелесе среди реальных людей и мультипликационных персонажей. Чип трудится страховым агентом, проживающим в пригороде, а Дейл, изменившийся после «операции компьютерной графики», работает в ностальгическом шоу.Бурундуки и их коллеги по сериалу встречаются после длительного перерыва, когда они не общались, и отправляются в тур. В дороге один из героев пропадает, Чип и Дейл вновь возвращаются к роли детективов и начинают поиски.В ролике показали мышь Рокфора и муху Вжика из оригинальной команды спасателей, но не представили мышку-изобретательницу Гайку. В кадре появлялись герои из других мультфильмов — Кролик Роджер, Дональд Дак, Аладдин на ковре-вертолёте, а также новые персонажи.ежиссером проекта выступил Акива Шаффер, над сценарием работали Дэн Грегор и Дуг Мэнд, продюсерами стали Тодд Либерман и Дэвид Хоберман, исполнительными продюсерами — Александр Янг и Том Пейцман.Фото: кадр из трейлера фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»