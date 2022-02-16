Юрий Башмет и Константин Хабенский откроют Зимний фестиваль искусств в Сочи

XV Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в среду, 16 февраля, в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

В Зимнем театре будут продемонстрированы премьеры и лучшие спектакли, созданные для фестиваля за прошедшие годы.





«За 15 лет своего существования само словосочетание „Зимний фестиваль искусств“ стало в культурном сообществе синонимом разнообразия творческих программ, международного уровня приглашенных артистов и высочайшего качества организации всех фестивальных событий. Из года в год события фестиваля привлекают в курортный город как любителей, так и профессионалов в сфере искусства, на две недели превращая зимний Сочи в настоящую культурную столицу», — сказали в агентстве.





По традиции фестиваль откроется спектаклем «Не покидай свою планету» с участием маэстро Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», а также актера Константина Хабенского. Уже шесть лет эта постановка по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери радует сочинцев.





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