Представители поколения Z создадут в Эрмитаже сад





Фото: pixabay

Программа будет включать проект «Сад», включающий выставки, создание инклюзивной среды и обустройство настоящего сада по темам и мотивам произведений из коллекции музея.«Сад» - совместный проект Эрмитажа и СПбГУ, главной целью которого является закладка «фундамента для понимания и выстраивания эффективных форм общения энциклопедического музея с представителями поколения Z», а также создание экспериментальных форматов взаимодействия молодежи и музея.Работа по созданию особой инклюзивной среды уже началась. В этом направлении создадут новые термины на языке жестов. Корпус жестов «Десять эрмитажных слов» войдет в эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.Идет подготовка выставки, посвященной образу собак в эрмитажной коллекции. Собаки играют важную роль для незрячих и слабовидящих людей. Также планируют разработать тифлокопии, тактильные модели эрмитажных экспонатов и мультимедийные сюжеты.В рамках проекта также пройдут традиционные и онлайн-встречи, лекции, дискуссии, посвященные теме «Искусство прорыва».