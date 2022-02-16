Представители поколения Z создадут в Эрмитаже сад

16.02.2022
Музей объявил о запуске международной программы «Молодость. Музей на языке Z», сообщает «Интерфакс».
Программа будет включать проект «Сад», включающий выставки, создание инклюзивной среды и обустройство настоящего сада по темам и мотивам произведений из коллекции музея.
«Сад» - совместный проект Эрмитажа и СПбГУ, главной целью которого является закладка «фундамента для понимания и выстраивания эффективных форм общения энциклопедического музея с представителями поколения Z», а также создание экспериментальных форматов взаимодействия молодежи и музея.
Работа по созданию особой инклюзивной среды уже началась. В этом направлении создадут новые термины на языке жестов. Корпус жестов «Десять эрмитажных слов» войдет в эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.
Идет подготовка выставки, посвященной образу собак в эрмитажной коллекции. Собаки играют важную роль для незрячих и слабовидящих людей. Также планируют разработать тифлокопии, тактильные модели эрмитажных экспонатов и мультимедийные сюжеты.
В рамках проекта также пройдут традиционные и онлайн-встречи, лекции, дискуссии, посвященные теме «Искусство прорыва».
Фото: pixabay