Ушел из жизни композитор фильмов «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй»

Индийский певец и композитор, который считался классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири скончался в 69 лет в одной из клиник Мумбаи. Об этом пишет The Indian Express cо ссылкой на заявление директора клиники доктора Дипака Намджоши.

«В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией грудной клетки и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации», — подчеркнул врач.





14 февраля Лахири выписали из клиники, но через несколько дней его состояние ухудшилось и он был экстренно госпитализирован.





Лахири — автор музыки к таким популярным в СССР и России фильмам, как «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» (1987, в СССР быт также известен как «Танцор диско 2»), «Коммандос» (1988), «Любовь, любовь, любовь» (1989), и многим другим.





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