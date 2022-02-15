Третьяковка проведет восемь зарубежных выставок в 2022 году

Об итогах работы в 2021 году и планах на текущий год рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, пишет РИА Новости.





В 2022 году Третьяковка планирует представить 26 выставок в Москве, 35 проектов — в регионах, а также восемь экспозиций — в других странах. Среди зарубежных проектов — выставки Василия Кандинского и Таира Салахова.





По словам Зельфиры Трегуловой, посещаемость всех площадок в прошлом году увеличилась на 70% по сравнению с 2020-м. Третьяковку посетили более 1,5 миллиона человек, что сопоставимо с показателем 2016 года.





«Этот интерес был свидетельством того, что люди, которые были с нами онлайн, интуитивно ощущали, что им нужно прийти и прикоснуться к искусству, воочию увидеть то, о чем они могли судить только по нашим онлайн-ресурсам», — подчеркнула она.





При этом Новая Третьяковка на Крымском Валу обошла по посещаемости историческое здание в Лаврушинском переулке. Это говорит об освоении пространств, полученных галереей в 2019 году, и их наполнении экспозициями, образовательными и публичными программами, отметила директор.





Среди ярких и востребованных проектов прошлого года она выделила международную выставку «Романтизм. Мечты о свободе», «Лабораторию будущего кинетического искусства в России», выставки советских художников Роберта Фалька и Юрия Пименова, а также экспозицию «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж».





Фото: pixabay