В Петербурге пополнят список объектов культурного наследия

Три здания и один монумент 1950-1980-х годов получат охранный статус, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на КГИОП.





Объектами культурного наследия станут ТЮЗ им. А.А. Брянцева, пятый корпус ЛЭТИ, яхт-клуб и Монумент героическим защитникам Ленинграда. Такое решение приняла рабочая группа комитета использованию и охране памятников (КГИОП), отмечает телеканал.





Монумент на площади Победы играет существенную роль в застройке южной части Петербурга. Однако его в первую очередь стоит рассматривать как важный памятник, посвященный блокаде Ленинграда, а не как архитектурный или художественный образец, отметили в комитете.





У ТЮЗа на Пионерской площади — важная градостроительная роль: фасад здания замыкает перспективу Гороховой улицы. Основное здание яхт-клуба на Петровской косе имеет оригинальные архитектурные и художественные решения, а корпус № 5 ЛЭТИ на Петроградской стороне является одним их самых ранних образцов ленинградского кирпичного брутализма, рассказали в КГИОП.





В настоящее время в списке объектов советской архитектуры значатся 18 зданий. Его планируют дополнять. Выявление объектов началось в 2020 году по инициативе Санкт-Петербургского Союза архитекторов.





Фото: RIA Novosti archive, Vsevolod Tarasevich, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18133802