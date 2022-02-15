Театральный фестиваль «Островский в Доме Островского» должен стать аншлаговым

Десятки региональных театров подали заявки на участие в фестивале «Островский в Доме Островского», который был анонсирован весной 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Фестиваль, созданный по инициативе Государственного академического Малого театра, был основан в 1993 году. В 2023 году, в год своего 30-летия, фестиваль пройдет в 13-й раз и будет приурочен к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского. Ожидается, что он станет самым масштабным.





Главная цель фестиваля «Островский в Доме Островского» — привлечь внимание к лучшим театральным коллективам из разных городов России, которые также трепетно относятся к творчеству великого драматурга и верны академическим традициям.





«Фестиваль дает возможность театрам больших и маленьких городов нашей страны и зарубежья выступить на сцене Малого, представить свое искусство московской театральной публике, обменяться мнениями с коллегами, критиками и столичной общественностью. Такое общение очень важно для полнокровной творческой жизни каждого мастера, дает ему стимул для дальнейшей работы», — рассказывает художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.





Фестиваль существует уже почти 30 лет, каждый раз расширяя свою географию. За время существования он принял гостей из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Владивостока, Ульяновска, Липецка, Пензы, Костромы, Сыктывкара, Краснодара, Тольятти, Ярославля и многих других. 2013 и 2018 годы позволили закрепить за фестивалем статус международного, среди его участников были театры из Белоруссии, Прибалтики и Балкан.





В списке театров, подавших заявки на участие в 2023 году, — Воронежский камерный театр, Брянский театр драмы им. А.К. Толстого, Пермский театр «У Моста», Бийский драматический театр, Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина, Томский ТЮЗ, Архангельский театр драмы и многие другие. Прием заявок продолжится до сентября 2022 года.





В рамках XIII театрального фестиваля пройдут показы спектаклей на трех площадках Малого театра: на Исторической сцене на Театральной площади, на сцене на Большой Ордынке, а также в филиале в городе Когалым.





Фото: Евгений Люлюкин