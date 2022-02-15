День иркутского кино начнут отмечать в Приангарье

Фото: pixabay

Впервые День иркутского кино отметят 24 марта 2022 года.По словам Игоря Кобзева, праздник призван «обратить внимание на сферу регионального киноискусства, поддержать всех, кто занимается производством кино».«Мы уделяем большое внимание киноотрасли региона. По рейтингу Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Союза кинематографистов России, Иркутская область является одним из лидеров страны по развитию региональной кинематографии. Каждый год в нашем регионе снимают более 20 кинолент. Часть из них создает Иркутский областной кинофонд, остальные — частные компании», — добавил губернатор.Сейчас разрабатывают формат и программу праздника. Предполагается, что в нее войдут мероприятия с участием иркутских кинематографистов, кинопоказы, творческие встречи с создателями регионального кино.Автором идеи праздника стал Юрий Яшников, глава Центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая. По его словам, идея родилась во время прочтения книги «Кино в Сибири» Виктора Ватолина, в которой рассказывается о первом кинопоказе в Иркутске. Он прошел 12 марта 1897 года — всего через два года после первого в мире показа братьев Люмьер во Франции.«Я посчитал, что в этом году исполнится 125 лет с момента первого иркутского показа, и озвучил идею об учреждении Дня иркутского кино в соцсетях», — рассказал Яшников.В 1906 году в Иркутске открылся первый летний кинотеатр, а в 1909-м началось кинопроизводство. В царское время в Сибири и на Дальнем Востоке работала кинокомпания итальянца Антона Дон-Отелло, а в советский период — Восточно-Сибирская студия кинохроники.