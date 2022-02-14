Александринский театр продлит работу лаборатории для независимых театров

14.02.2022
В следующем году негосударственные театральные труппы, не имеющие своих площадок, смогут реализовать проекты в Александринке, сообщили в петербургском театре.
Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич заявил, что работу лаборатории для независимых театров планируют продлить на следующий сезон, пишет ТАСС.
По его словам, прием заявок и условия участия в конкурсе «7 ярус» объявят в ближайшее время. Претендентам предстоит предоставить режиссерские разработки постановок и предварительные сметы.
В этом сезоне два коллектива, победившие в конкурсе, получили возможность реализовать идеи в пространстве «7 яруса». Первые полгода работала команда Независимого театрального проекта Елены Павловой, поставившая «Вишневый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова. Елене Павловой предложили в будущем году поставить спектакль на Основной сцене, добавил Малич.
Во втором полугодии резидентом стал Театр Ненормативной пластики, который создает спектакль «Шиле» по пьесе Анастасии Букреевой. Режиссером выступает Роман Каганович.
Победители получают не только площадку и оборудование, но и финансирование проектов, а также возможность показывать на Новой сцене другие спектакли.
Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34133409