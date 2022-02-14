Экспонаты уличной выставки в Пскове пострадали от рук вандалов

Неизвестные повредили несколько стендов экспозиции «Пушкин от А до Я», сообщается на странице Театрально-концертной дирекции Псковской области во «ВКонтакте».





Инцидент произошел в минувшие выходные. Вандалы повредили несколько стендов, которые теперь непригодны для экспонирования. Выставку успели увидеть сотни жителей и гостей города, отмечается в сообщении ТКД.





«Каждый такой случай очень расстраивает нас. Сейчас мы вынуждены проводить работы по восстановлению выставки и поиску виновных», — говорится в сообщении организаторов проекта.





Экспозиция открылась на набережной Великой в Пскове 10 февраля. Ко дню памяти Александра Пушкина установили стенды, на которых изображены более 30 рисунков члена Союза художников РФ и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы».





Фото: пресс-служба ТКД Псковской области