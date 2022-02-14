На фестивале «Дух Огня» в ХМАО пройдет конкурс сценариев фильмов стран Арктического совета

Конкурс дебютных сценариев для лент среди стран-членов Арктического совета, в котором председательствует Россия, впервые состоится на фестивале кинематографических дебютов «Дух Огня» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии примут участие представители России, Дании и Канады, заявила куратор конкурса сценарных проектов среди стран Арктического совета, руководитель детской программы «Твое кино» Екатерина Бордачева.





«Мы работали над сбором заявок достаточно продолжительное время. Из 32 работ шесть утверждены оргкомитетом. Две работы из Канады и Дании, [на фестиваль] приедут создатели этих картин, и четыре заявителя из России: это города Архангельск, Москва и Сургут. Из шести проектов четыре документальные работы и два игровых фильма», — сказала она.





Бордачева отметила, что в работах отражены темы климата, флоры и фауны, традиций и обычаев северных народов.





Конкурс пройдет в первый день работы фестиваля, результаты будут оглашены на церемонии открытия фестиваля.





Фото: Pixabay