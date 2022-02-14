В «Художественном» состоится премьера фильма «Брат во всем»

14.02.2022
Премьера в России фильма режиссера Александра Золотухина «Брат во всем» состоится 24 февраля в кинотеатре «Художественный» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
«Это история о взрослении двух братьев-близнецов, которые осваивают профессию военных летчиков. Фильм представят публике режиссер картины, выпускник мастерской Александра Сокурова Александр Золотухин и программный директор кинотеатра Стас Тыркин», — сказал собеседник агентства.
Международная премьера фильма прошла на 72-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы Encounters.
Главные роли в картине сыграли выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы.
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