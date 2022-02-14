В БДТ им. Г.А. Товстоногова дебютирует постановка «Женщина и мозг»

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Премьера спектакля «Женщина и мозг» по пьесе «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом», которую Саша Денисова написала на основе постов в фейсбуке специально для БДТ, состоится 19 февраля. Режиссером постановки выступил Кирилл Вытоптов.В центре истории — 37-летняя Зина, которая ведет колонку в глянцевом журнале и мечтает стать великой писательницей. Пока ей не удается взяться за большой роман, зато успехом пользуются ее посты в фейсбуке.У Зины есть лучшая подруга, воспитывающая ребенка, муж-программист, свекровь, а также Мозг, с которым она обсуждает все на свете. Он требует, чтобы она наконец-то взялась за роман, а героиня хочет выбраться из депрессии и жить.Драматург назвала Мозг альтер эго Зины, иронично комментирующим ее поступки, кричащим о ее ошибках и жалеющим ее в провалах.«Зина и Мозг вечно недовольны друг другом, обречены на неразрывную связь, и самое интересное — понять, куда вырулит их парный стенд-ап — к трагедии, драме или хэппи-энду», — отмечает режиссер.Главные роли исполняют Юлия Марченко и Валерий Дегтярь.