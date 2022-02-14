Marvel Studios представила трейлер и постер «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия»

Marvel Studios продемонстрировала трейлер к премьере блокбастера «Достор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом информирует «Культуромания».

В ролике зрители могут увидеть уже известных им персонажей — самого доктора Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), Алую ведьму и несколько двойников Стрэнджа из мультивселенной.





Компания также показала постер ленты, которая сменила жанр с хоррора на приключенческий фильм.





Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в России запланирована на 5 мая.





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