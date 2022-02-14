«Анчартед: на картах не значится» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится» за период с 10 по 13 февраля возглавил кинопрокат в РФ и странах СНГ, собрав 367,6 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету двое искателей приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливана отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Помимо того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.

Второе место рейтинга занял детектив «Смерть на Ниле», за выходные собравший 191,6 млн рублей. Экранизация одноименного романа Агаты Кристи режиссера Кеннета Браны вышла в российский прокат 10 февраля. Детектив Пуаро, отвлекаясь от собственного отдыха, расследует загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, плывущего по Нилу.

На третьем месте оказалась отечественная комедия «Непослушник», принесшая своим создателям 62,6 млн рублей за выходные. В фильме режиссера Владимира Котта рассказывается о том, как популярный блогер снимает розыгрыш в стенах церкви, чем вызывает возмущение общественности, и чтобы избежать ответсвенности он скрывается в небольшом провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника. Фильм вышел в прокат 3 февраля, главные роли исполнили Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Сергей Селин.

Фото: кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»