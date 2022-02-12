Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

12.02.2022
«Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера», – говорится в соболезновании.
Президент Белорусии отметил, что творчество Зинаиды Кириенко, направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, является «неоценимым вкладом в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства».
Зинаида Кириенко, игравшая в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.
Фото: WikiMedia