Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

12.02.2022

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, отметив ее неоценимый вклад в сокровищницу белорусского и российского искусства сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.

«Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера», – говорится в соболезновании.

Президент Белорусии отметил, что творчество Зинаиды Кириенко, направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, является «неоценимым вкладом в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства».

Зинаида Кириенко, игравшая в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.

Фото: WikiMedia