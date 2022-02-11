Умер участник King Crimson и сооснователь Foreigner Иэн Макдональд

11.02.2022
Британский музыкант-мультиинструменталист ушел из жизни в 75 лет. Об этом информирует NME.
По сообщению издания, Иэн Макдональд скончался 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке в кругу семьи.
Иэн Макдональд первым присоединился к прог-рок группе King Crimson, которую основали гитарист Роберт Фрипп и ударник Майкл Джайлз. Он играл на клавишных и духовых; участвовал в записи первого сборника команды, который считается одним из самых влиятельных альбомов в прогрессивном роке. Участвовал в записи еще нескольких пластинок группы, которые стали платиновыми.
Позже вместе с гитаристом Миком Джонсом создал хард-рок группу Foreigner, в которой играл на разных инструментах. Кроме того, выпускал сольные альбомы, сотрудничал с разными музыкантами, давал концерты.
Фото: pixabay