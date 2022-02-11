ТЮЗ им. А. А. Брянцева приглашает на премьеру в честь 100-летия театра

Спектакль-путешествие «Время и место» состоится 15 февраля в 20:00, сообщили в пресс-службе петербургского театра.





Автор идеи и режиссер постановки — Андрей Слепухин, драматург — Екатерина Августеняк.





Постановщик назвал «Время и место» спектаклем-путешествием по зданию и истории ТЮЗа им. А.А. Брянцева.





«Театр достиг возраста, когда очень важно провести такой самоанализ: что произошло за 100 лет, где мы сейчас находимся и куда мы можем дальше двигаться, есть ли у нас преемственность с тем, что было до нас, как это связано с сегодняшним днем», — привели в пресс-службе слова Андрея Слепухина.





Зрителям предложат собраться в группы и пройтись по трем сценам театра и внутренним помещениям, где им не доводилось бывать. Они отправятся в путешествие по времени и окунутся в историю места, которое театр занимает с 1962 года.





В спектакле задействованы представители всех поколений труппы ТЮЗа: заслуженные артисты РФ Наталья Боровкова и Сергей Надпорожский, Аделина Любская, Анна Мигицко, Иван Стрюк и др.





Фото: George Shuklin, Общественное достояние,

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