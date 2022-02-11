Студия Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища»

Съемки, запланированные на лето 2022 года, отменены, но проект пока не закрыли. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.





Решение об отмене съемочного процесса приняли после собрания актеров и других представителей команды проекта, которое прошло в Великобритании. По словам собеседников издания, причиной решения оказалось недовольство авторов сценарием и саундтреком, работа над которыми серьезно затянулась.





Старт съемок ранее перенесли с весны на лето из-за задержек. Отложить их начало на осень не удалось из-за конфликтов с графиками некоторых исполнителей и неблагоприятных прогнозов погоды. В итоге студия решила приостановить съемки на неопределенный срок, уточнили источники.





По их словам, проект, над которым компания работала около двух лет, не закрыли. Производство сериала планируют возобновить, скорее всего, с другой командой.





Приквел фильма «Красавица и чудовище» планировали выпустить в виде сериала-мюзикла. Предполагалось рассказать историю Гастона, пытавшегося убить чудовище, и его друга-помощника Лефу в восьми сериях. На роли утвердили Люка Эванса и Джоша Гада, сыгравших персонажей в киноремейке диснеевской сказки 2017 года.





Фото: кадр из фильма «Красавица и чудовище»