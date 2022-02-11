Стинг продал права на все свои песни за 250 млн долларов

Обладателем прав на композиции британского музыканта стала звукозаписывающая компания Universal Music Group, сообщает Русская служба Би-би-си.





В UMG не раскрыли сумму сделки со Стингом. По данным Би-би-си, договор может оцениваться в 250 млн долларов. Согласно его условия, компания получила права на мастер-копии всех треков певца, включая песни с его последней пластинки The Bridge. Кроме того, она стала обладательницей прав на всю музыку, записанную Стингом в составе группы The Police, и издательских прав на композиции.





По информации People, сумма сделки могла составить 300 млн долларов. Договор включает авторские права на весь каталог изданных песен музыканта, которых насчитывается более 600, а также права на авторские отчисления, то есть UMG будет получать доход от публикаций песен Стинга.





По словам музыканта, он хотел бы, чтобы у его «творческого наследия был дом, где его ценят и уважают» — для новых форматов общения с давними поклонниками и знакомства с ним новых поколений.





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