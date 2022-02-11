Стинг продал права на все свои песни за 250 млн долларов

11.02.2022

Стинг продал права на все свои песни за 250 млн долларов
Обладателем прав на композиции британского музыканта стала звукозаписывающая компания Universal Music Group, сообщает Русская служба Би-би-си.

В UMG не раскрыли сумму сделки со Стингом. По данным Би-би-си, договор может оцениваться в 250 млн долларов. Согласно его условия, компания получила права на мастер-копии всех треков певца, включая песни с его последней пластинки The Bridge. Кроме того, она стала обладательницей прав на всю музыку, записанную Стингом в составе группы The Police, и издательских прав на композиции.

По информации People, сумма сделки могла составить 300 млн долларов. Договор включает авторские права на весь каталог изданных песен музыканта, которых насчитывается более 600, а также права на авторские отчисления, то есть UMG будет получать доход от публикаций песен Стинга. 

По словам музыканта, он хотел бы, чтобы у его «творческого наследия был дом, где его ценят и уважают» — для новых форматов общения с давними поклонниками и знакомства с ним новых поколений. 

Фото: pixabay